Vier von KOTRA unterstützte koreanische Unternehmen gewinnen Edison Awards

Photo : YONHAP News

Vier von der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) unterstützte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Südkoreas sind bei den Edison Awards, ein US-Erfinderwettbewerb, ausgezeichnet worden.Die KOTRA teilte mit, dass auf der am 20. April veröffentlichten Liste der Gewinner vier von ihr unterstützte Unternehmen stünden, die jeweils eine Gold- und eine Silberauszeichnung und zwei Bronzeauszeichnungen gewonnen hätten.Safeware Inc. gewann Gold in der Kategorie „Smart Wearable“ für seinen tragbaren Airbag, der wie eine Rettungsweste getragen wird, um Verletzungen von Arbeitern im Falle eines Sturzes aus großer Höhe so gut es geht vorzubeugen.Die Edison Awards, die als Oscars für Innovationen bekannt sind, wurden 1987 zu Ehren des US-amerikanischen Erfinders Thomas Edison eingeführt. Die ausgezeichneten Unternehmen werden für ihre Technologie und Innovation auf dem Weltmarkt anerkannt.Diesmal gewannen koreanische KMU, einschließlich der vier von der KOTRA unterstützten Firmen, insgesamt 13 Auszeichnungen, darunter fünf Gold-, vier Silber- und vier Bronzeauszeichnungen.