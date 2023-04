Yoon fordert zügige Erstellung von Gesetzentwurf für Unterstützung von Opfern von Mietbetrug

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, zügig an einem Gesetzentwurf zur Unterstützung der Opfer von Mietbetrug zu arbeiten.Die entsprechende Anordnung habe Yoon am Sonntag bei einer Sitzung mit seinen Chefsekretären im Büro des Präsidenten erteilt, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit.Yoon forderte, sich nach besten Kräften um die Wohnstabilität der Opfer von Mietbetrug zu kümmern und wirksame Gesetzentwürfe schnell bereitzustellen.Früher am Sonntag hatten die Regierungspartei und die Regierung bei einer hochrangigen Konsultation beschlossen, ein Sondergesetz anzustreben, nach dem den Opfern von Mietbetrug das Vorkaufsrecht, Steuererleichterungen und langfristige Darlehen zu niedrigen Zinsen gewährt werden.Sie vereinbarten auch, eine Überarbeitung des Gesetzes zur zusätzlichen Bestrafung bestimmter Wirtschaftsstraftaten anzustreben, damit auch groß angelegte Eigentumsdelikte gegen allgemeine Bürger, wie z.B. Mietbetrug, härter bestraft werden können.