Seoul übermittelt Peking Position zu Taiwanstraße

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter in China hat der chinesischen Seite Seouls Position in Bezug auf die Taiwanstraße übermittelt.Wie ein Beamter des Außenministeriums am Sonntag mitteilte, habe Botschafter Chung Jae-ho am Donnerstag mit dem chinesischen Vizeaußenminister Sun Weidong telefoniert.Chung sagte dem Beamten zufolge, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich Südkoreas, die eskalierenden Spannungen in der Taiwanstraße in letzter Zeit mit großer Aufmerksamkeit verfolge. Der Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße könnten in vielerlei Hinsicht, darunter Sicherheit und Wirtschaft, große Auswirkungen in der Region und weltweit haben.Chung äußerte weiter, die südkoreanische Regierung vertrete konsequent den Standpunkt, dass sie hoffe, dass in der Taiwanstraße Frieden und Stabilität durch Dialog und Zusammenarbeit fortbestehen würden. Er bekräftigte auch, dass Südkorea an der Position festhalte, dass es die „Ein-China-Politik“ respektiere.Nachdem sich Präsident Yoon Suk Yeol in einem Medieninterview ablehnend zu einer gewaltsamen Änderung des Status quo in der Taiwanstraße geäußert hatte, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, dass Peking eine verbale Einmischung in die Taiwan-Frage nicht zulasse.Der Botschafter wiederholte die Position, dass die entsprechende Äußerung des Sprechers eine schwere diplomatische Unhöflichkeit darstelle, die mit dem Geist des gegenseitigen Respekts zwischen Südkorea und China nicht vereinbar sei. Sun habe gesagt, dass die Bemerkung im Zuge der Beantwortung einer Frage der Presse gemacht worden sei und sich nicht speziell auf Präsident Yoon bezogen habe, teilte der Beamte des Außenministeriums mit.