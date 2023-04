Anwälte von Terra-Gründer bitten Gericht um Abweisung der Klage der US-Behörde SEC

Photo : YONHAP News

Die Rechtsvertreter von Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährung Terra/Luna, haben vor Gericht darum gebeten, die Klage der US-Wertpapierbehörde gegen ihn abzuweisen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg argumentierten die Anwälte von Kwon am Freitag (Ortszeit), dass die von der Securities and Exchange Commission (SEC) der USA gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe unbegründet seien. Die Klage müsse abgewiesen werden.Die Anwälte begründeten Bloomberg zufolge ihr Argument damit, dass TerraUSD, ein Stablecoin, eine Währung sei und kein Wertpapier.Die SEC hatte im Februar beim Bundesbezirksgericht New York Terraform Labs, Aussteller von Terra/Luna, und dessen CEO Kwon wegen Betrugsvorwürfen verklagt.Nach Angaben der SEC werden Terraform Labs und Kwon beschuldigt, durch das Anbieten und Verkaufen von Inhaberpapieren einen Betrug in Höhe von mindestens 40 Milliarden Dollar begangen zu haben.Kwon wurde auf der Flucht im März in Montenegro wegen des Vorwurfs der Fälschung eines Reisepasses verhaftet und inzwischen vor Gericht gestellt.