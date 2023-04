Politik Umfrage: 56,5 Prozent der Südkoreaner befürworten nukleare Aufrüstung Südkoreas

Über die Hälfte der Südkoreaner befürwortet laut einer Umfrage ein eigenes Nukleararsenal Südkoreas.



Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag der Zeitung „Energy Business Newspaper“ durchführte. Befragt wurden am Donnerstag und Freitag landesweit 1.008 Erwachsene.



Laut dem am Sonntag veröffentlichten Ergebnis sprachen sich 56,5 Prozent der Befragten für die atomare Aufrüstung Südkoreas aus, darunter 29,8 Prozent, die eine solche Maßnahme stark befürworteten.



40,8 Prozent waren dagegen, darunter 24 Prozent, die sich entschieden dagegen aussprachen. 2,7 Prozent waren sich nicht sicher.



Der größte Anteil der Befürworter, 45,2 Prozent, nannten als Grund, dass gegen die nukleare Bedrohung aus Nordkorea vorgegangen werden müsse. 23,3 Prozent sagten, dass ein Gleichgewicht beim Atomarsenal zwischen Süd- und Nordkorea im nationalen Interesse liege. 17 Prozent verwiesen auf mangelndes Vertrauen in die Unterstützung durch die USA im Notfall auf der koreanischen Halbinsel, 10,6 Prozent auf mangelndes Vertrauen in eine erneute Stationierung von taktischen Nuklearwaffen der USA auf der koreanischen Halbinsel aufgrund der internationalen Lage.



Der häufigste Grund für die Ablehnung eines eigenen Nukleararsenals waren mögliche Schäden wegen internationaler Sanktionen als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags mit 44,2 Prozent. 29,4 Prozent nannten die Befürchtung, dass Nachbarländer zu einer eigenen atomaren Bewaffnung ermutigt werden könnten. Auf die Gefahr einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen mit Nordkorea entfielen 18,3 Prozent, und auf das Vertrauen in eine aktive Unterstützung durch die USA 3,3 Prozent.



Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. 90 Prozent wurden über einen Mobilanschluss erreicht, zehn Prozent über das Festnetz. Die Rücklaufquote lag bei 2,7 Prozent.