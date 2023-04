Ministerpräsident Han: Yoons USA-Besuch ein Wendepunkt für Zukunft beider Länder

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat den Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol als Wendepunkt für eine bessere Zukunft beider Länder bezeichnet.Das sagte Han am Montag in der Kabinettssitzung. Yoon bricht am heutigen Montag in die USA auf.Beide Länder würden die Ergebnisse ihrer bisherigen Zusammenarbeit bestätigen und in Richtung einer Zukunft der gemeinsamen Entwicklung voranschreiten können, sagte Han.Der Besuch werde auch den Weg zu einer Aufwertung der Allianz zu einer globalen und umfassenden strategischen Allianz ebnen. Diese würde die Bereiche Militär, Wirtschaft, hochmoderne Zukunftsindustrien und Wirtschaftssicherheit, zusammen mit dem gestiegenen Status und der nationalen Stärke Südkoreas, umfassen.Han sagte in der Runde weiter, dass bei Yoons USA-Besuch Maßnahmen diskutiert würden, die Südkoreaner, darunter künftige Generationen, und Unternehmen aus Südkorea die Vorteile der Allianz direkt spüren lassen würden.Die zuständigen Ministerium rief der Premier dazu auf, ihr Bestes zu geben, damit der Besuch ein Erfolg werde. Auch für reibungslose Folgemaßnahmen sollten sie sich einsetzen.