Premier Han fordert genaue Kontrolle von Inflationsdruck

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die zuständigen Ministerien aufgerufen, den Preisdruck genau unter die Lupe zu nehmen und rechtzeitig zu reagieren.Die Forderung unterbreitete Han heute bei einer Kabinettssitzung in Seoul, indem er darauf verwies, dass die Phase der Unsicherheit in der Weltwirtschaft anhalte.Der Erzeugerpreisindex sei im März gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Obwohl sich der Anstieg seit dem vergangenen Juli den neunten Monat in Folge verlangsamt habe, befinde er sich noch auf einem hohen Niveau, sagte er.Die Regierung werde weiterhin einem stabilen Auskommen der Bürger höchste Priorität einräumen und für die Stabilisierung der Preise alle Kräfte aufbieten.Auf der Kabinettssitzung wurden die Verlängerung der ursprünglich bis 30. April befristet gesenkten Kraftstoffsteuern bis auf Ende August und eine zeitlich befristete Senkung der Zölle für sieben Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte, darunter Hühnerfleisch und Alaska-Pollack, gebilligt.Han sprach von speziellen Maßnahmen, die trotz der schwierigen fiskalischen Verhältnisse nach intensiven Beratungen zwischen Regierungspartei und Regierung beschlossen worden seien, um die Bürger finanziell zu entlasten.