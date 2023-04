Internationales Medien: USA fordern Südkorea auf, Lücken im Chipbereich in China nicht zu füllen

Die USA haben laut einem Medienbericht Südkorea gebeten, seine Chiphersteller dazu anzuhalten, im Falle eines Verkaufsverbots gegen den US-Chiphersteller Micron Technology in China die eventuelle Marktlücke in dem Land nicht zu füllen.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Bericht der britischen Zeitung „Financial Times“.



Die Forderung sei inmitten der Vorbereitung des USA-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol ab dem 24. April unterbreitet worden, sagten vier Quellen, die mit Gesprächen zwischen dem Weißen Haus und dem südkoreanischen Präsidialamt vertraut sind.



Anlass sei, dass China im laufenden Monat eine Sicherheitsüberprüfung der in China verkauften Produkte von Micron einleitete. China bezeichnet die Überprüfung als routinemäßige Aufsichtsmaßnahme, die USA sehen jedoch darin eine mögliche Reaktion auf ihre Halbleiter-Beschränkungen gegen China.



Micron hatte 25 Prozent seines Umsatzes in Höhe von 30,8 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr in Festlandchina und Hongkong erwirtschaftet.



Zusammen mit den südkoreanischen Unternehmen Samsung Electronics und SK Hynix macht Micron einen Großteil des Weltmarktes für Speicherchips aus.



Wie verlautete, habe die US-Regierung die südkoreanische Regierung gebeten, dafür zu sorgen, dass Samsung und SK Hynix ihre Halbleiterverkäufe in China nicht steigern, falls China als Folge der Sicherheitsüberprüfung Micron mit einem Verkaufsverbot belegt.