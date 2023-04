Politik Hyundai Motor Group erhält Auszeichnungen bei Red Dot Award und Car Design Award

Die Marken Hyundai Motor, Kia und Genesis haben bei den weltweit angesehenen Designpreisen Red Dot Award und Car Design Award fünf Auszeichnungen gewonnen.



Das gab die Hyundai Motor Group am Montag bekannt.



Beim Red Dot Award: Product Design 2023 wurde Hyundais All-New Grandeur in der Kategorie Cars and Motorcycles ausgezeichnet, das Schnellladegerät für E-Autos, E-pit, in der Kategorie Urban Design.



Für den neuen Grandeur gab es das Lob, dass es zwar in der Tradition der Vorgängermodelle stehe, aber einen modernen Anstrich bekommen habe und damit das Image einer Flaggschiff-Limousine gut verwirklicht worden sei.



Das Ladegerät E-pit erhielt laut der Hyundai Motor Group eine gute Note für das Design, das unter dem Motto „menschenzentriert“ die Kunden in den Mittelpunkt stelle.



Der Kia Niro Plug-in Hybrid und der Genesis G90 wurden ebenfalls in der Kategorie Cars and Motorcycles ausgezeichnet.