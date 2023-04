Nationales 248 Professoren und Forschende an Sungkyunkwan-Universität verurteilen Außenpolitik der Yoon-Regierung

Aus wissenschaftlichen Kreisen sind am Montag, dem Tag der Abreise von Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Staatsbesuch in die USA, kritische Stimmen über die Außen- und Sicherheitspolitik seiner Regierung laut geworden.



Etwa 20 Professoren und Forschende an der Sungkyunkwan-Universittät verlasen am Montagvormittag vor dem Haupteingang auf dem Campus in Seoul eine Erklärung, in der eine Erneuerung der Staatspolitik verlangt wurde.



Die Erklärung wurde von 248 Professoren und Forschern der Universität unterzeichnet.



Sie forderten, den im März vorgelegten Regierungsplan zur Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit zurückzunehmen und die Verantwortlichen im auswärtigen Bereich zur Rechenschaft zu ziehen.



Auf der koreanischen Halbinsel, auf der militärische Spannungen herrschten, könnte eine Diplomatie, die nicht aktiv balancieren könne, über die Inkompetenz und Demütigung hinaus zu einer Katastrophe führen, warnten sie.



In Bezug auf den Vorwurf gegen US-Geheimdienste, das südkoreanische Präsidialamt abgehört zu haben, hieß es, das Wesen der Hegemonie der USA sei offenbart worden. Es sei auch zutage gefördert worden, wie einseitig die Haltung dieses Regimes gegenüber den USA sei. Sollten dem Präsidenten die nationalen Interessen und der Frieden auf der koreanischen Halbinsel am Herzen liegen, sollte er seine Außen- und Sicherheitspolitik von Grund auf überdenken, forderten die Wissenschaftler.