Aus Sudan evakuierte Südkoreaner in Saudi-Arabien eingetroffen

Rund 30 aus Sudan evakuierte Südkoreaner sind in Saudi-Arabien eingetroffen.Wie der saudi-arabische Fernsehsender Al Arabiya am Montag berichtete, sei eine Transportmaschine des Militärs vom Typ C-130 mit 28 Südkoreanern an Bord um 15.15 Uhr in Jeddah eingetroffen.Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie die Maschine landet und der Botschafter in Saudi-Arabien, Park Joon-yong, sowie der Generalkonsul in Jeddah, Han Byoung-jin, die eingetroffenen Landsleute begrüßen.Auch saudi-arabische Beamte hätten die Südkoreaner begrüßt und Erfrischungen sowie Rosen überreicht.Nach Angaben des Präsidialamtes seien die südkoreanischen Staatsbürger am Sonntag in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum auf dem Landweg nach Port Sudan im Nordosten aufgebrochen. Dort seien sie in das Flugzeug gestiegen.An Bord einer größeren Transportmaschine vom Typ KC-330 sollen sie laut Berichten zum Luftwaffenstützpunkt Seoul Air Base gebracht werden.