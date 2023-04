Präsident Yoon zu Staatsbesuch in Washington eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zu einem einwöchigen Staatsbesuch in Washington eingetroffen.Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Yoon und seiner Entourage an Bord landete am Montag gegen 13.10 Uhr auf dem Stützpunkt Joint Base Andrews in Maryland nahe Washington.Es ist der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit der Visite von Lee Myung-bak im Jahr 2011.Nach der Landung wurde Yoon von hohen US-Beamten begrüßt, darunter der amerikanische Botschafter in Südkorea, Philip Goldberg, sowie der Indopazifik-Koordinator im Weißen Haus, Kurt Campbell.Yoon wird am Mittwoch mit US-Präsident Joe Biden zu einem Spitzengespräch zusammenkommen. Am Donnerstag wird er eine Rede vor dem Kongress halten.Auf der Agenda stehen außerdem der Besuch eines Denkmals für Veteranen des Koreakriegs, die Teilnahme an einer Veranstaltung des Massachusetts Institute of Technology sowie eine Rede vor der Harvard Kennedy School.Südkoreas Staatsoberhaupt und die 122-köpfige Wirtschaftsdelegation werden zudem an Business Foren und anderen Veranstaltungen teilnehmen.Yoon wird am 29. April von seiner USA-Reise zurückkehren.