Netflix kündigt Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar in Korea an

Photo : YONHAP News

Der US-Streamingdienst Netflix will in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Dollar in koreanische Inhalte investieren.Das versprach das Management von Netflix, darunter Co-CEO Ted Sarandos, als es am Montag (Ortszeit) im Blair House, dem Gästehaus der US-Regierung, in Washington von Präsident Yoon Suk Yeol empfangen wurde.Yoon sagte, diese Investition werde eine große Chance für die koreanische Content-Industrie, Schöpfer und Netflix sein.Sarandos sagte, Netflix werde in den nächsten vier Jahren mit Schöpfern koreanischer Serien, Filme und Reality-Shows zusammenarbeiten. Die Investitionssumme sei doppelt so hoch wie der Betrag, den Netflix seit dem Start 2016 in Korea in den dortigen Markt investiert habe.