Südkorea und USA sanktionieren gleichzeitig nordkoreanischen Cyber-Verbrecher wegen Finanzierung von Waffenprogrammen

Photo : KBS News

Südkorea und die Vereinigten Staaten haben gleichzeitig Sanktionen gegen eine nordkoreanische Person verhängt.Diese war an der Finanzierung von Nordkoreas Massenvernichtungswaffenprogrammen durch illegale Cyberaktivitäten beteiligt.Das Außenministerium in Seoul teilte am Montag mit, dass Seoul und Washington Sim Hyon-sop, einen Mitarbeiter der Korea Kwangson Banking Corporation, auf ihre jeweiligen Sanktionslisten gesetzt hätten.Sim wird beschuldigt, illegale Gelder, die von nordkoreanischen Hackern eingetrieben wurden, gewaschen zu haben. Die Komplizen hielten sich illegal im Ausland auf und arbeiteten unter falscher Identität. Sim soll sie bei ihren Aktivitäten mittels Konten unter geliehenen Namen außerdem finanziell unterstützt haben.Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass Sim mit diesen Aktivitäten zur Beschaffung von Mitteln für nordkoreanische Massenvernichtungswaffen, einschließlich Atomwaffen und Raketen, beitrug.Es ist das erste Mal, dass Südkorea und die USA gleichzeitig unabhängig voneinander Sanktionen gegen dieselbe Zielperson im Cybersektor verhängt haben.