Südkorea will allein in der Schiffbauindustrie jährlich 5.000 ausländische Arbeitskräfte einstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will mit einer Sonderquote auf den chronischen Arbeitskräftemangel in der Schiffbauindustrie reagieren.Mit der Sonderquote soll für Werften das Genehmigungsverfahren einfacher werden, wenn sie ausländische Fachkräfte einstellen wollen.Laut dem Plan soll die Schiffbaubranche bis 2025 jedes Jahr 5.000 ausländische Arbeitskräfte anwerben.Die Regierung beschloss am Montag bei der 37. Sitzung des Ausschusses für die Politik über ausländische Arbeitskräfte in Seoul, ein solches maßgeschneidertes System zur Arbeitskräfteversorgung einzuführen.Den Schiffbaubetrieben wurden bisher ungelernte ausländische Arbeitskräfte mit einem Visum für eine Arbeitserlaubnis (E9) zugewiesen. Diese konnten aber selten sofort für anspruchsvolle Aufgaben eingesetzt werden.Die Regierung will daher mehr höherqualifiziertes Personal aus dem Ausland anwerben. Entsprechende Qualifikationen sollen bereits bei der Rekrutierung berücksichtigt werden. Zudem sollen die Berufsausbildung und das Arbeitsumfeld sowie die Aufenthaltsbedingungen verbessert werden.