Asiana nimmt Flüge zwischen Incheon und Changsha nach drei Jahren wieder auf

Photo : YONHAP News

Die Flugverbindung zwischen Incheon und Changsha in der chinesischen Provinz Hunan ist nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause wieder aufgenommen worden.Zum ersten Mal seit Februar 2020, als die Corona-Pandemie in Südkorea regelrecht begonnen hatte, flog am Montag eine Passagiermaschine von Asiana Airlines von Incheon nach Changsha.Ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft sagte, die Wiederaufnahme des Betriebs auf der Strecke nach Changsha, einer repräsentativen Touristenstrecke, werde anscheinend ein Signal für die Erholung bei den China-Reisen werden.