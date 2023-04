KOICA nimmt Fortbildungsprogramm für Personen aus Entwicklungsländern wieder auf

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Agentur für Internationale Kooperation (KOICA) hat ihr wegen der Corona-Pandemie ausgesetztes Fortbildungsprogramm für Entwicklungsländer wieder aufgenommen, bei dem Beamte und weitere Fachkräfte zu Kursen nach Südkorea eingeladen werden.Die KOICA gab am Montag bekannt, 15 Feuerwehrleute und Rettungskräfte der mongolischen Katastrophenschutzbehörde zu einer Fortbildung eingeladen zu haben.Beginnend mit dieser Einladung will die KOICA dieses Jahr insgesamt etwa 250 Kurse im Rahmen ihres globalen Fortbildungsprogramms Capacity Improvement & Advance for Tomorrow (CIAT) anbieten.Im Gründungsjahr der KOICA, dem Jahr 1991, nahmen 362 Personen an dem CIAT-Programm teil. Bisher haben insgesamt 96.096 Personen das Programm absolviert.Da die Corona-Pandemie Einladungen nach Südkorea unmöglich machte, richtete die KOICA im Jahr 2021 als erstes asiatisches Mitglied des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine Online-Fortbildungsplattform, CIAT-ON, ein.