Film „Project Silence“ zu Filmfestspielen von Cannes eingeladen

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Project Silence“ ist offiziell zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen worden.Auf der Website des Filmfestivals wurde am Montag (Ortszeit) bekannt gemacht, dass der Film „Project Silence“ des Regisseurs Kim Tae-gon in der Sektion „Midnight Screening“ gezeigt werde.Der Streifen erzählt von Menschen, die im dichten Nebel auf einer Brücke, die einzustürzen droht, ums Überleben kämpfen. Die Schauspieler Lee Sun-kyun und Ju Ji-hoon spielen in den Hauptrollen.Mit der zusätzlichen Einladung stieg die Zahl der koreanischen Produktionen, die beim diesjährigen Filmfestival von Cannes im Mai gezeigt werden, auf fünf.