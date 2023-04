Yoon bekräftigt vor Koreanern in Washington Willen für Stärkung des Korea-USA-Bündnisses

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am ersten Tag seines Staatsbesuchs in den USA vor Landsleuten die Absicht mitgeteilt, das Bündnis zwischen Südkorea und den USA zu einer „Allianz in Aktion“ zu entwickeln.Er wolle einen bahnbrechenden und historischen Meilenstein namens „Bündnis in Aktion“, das der Zukunft entgegenschreite, schaffen, sagte Yoon am Montagabend (Ortszeit) bei einem Abendessen für Koreaner in Washington.Er sei als erster Präsident der Republik Korea seit zwölf Jahren und als erster Staatschef eines Landes in der asiatisch-pazifischen Region seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung zu einem Staatsbesuch in die USA gekommen. Dies sei ein Beweis dafür, dass beide Länder die universellen Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilten und die besten Partner seien, die auf der Grundlage dieser Werte die Solidarität der internationalen Gemeinschaft umsetzten, sagte Yoon weiter.Dieses Jahr jähre sich der Beginn der koreanischen Einwanderung in die USA zum 120. Mal. Die Koreaner hätten in ihren jeweiligen Bereichen hervorragende Leistungen erbracht, lobte er.Mit der im Juni zu gründenden Behörde für Koreaner im Ausland werde man das Netzwerk von 7,5 Millionen Auslandskoreanern weltweit in qualitativer und quantitativer Hinsicht weiter verbessern und sie zugleich enger an ihr Heimatland binden, hieß es weiter.