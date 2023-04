Internationales Kurzfilmfestival in Busan eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Internationale Kurzfilmfestival in Busan (BISFF) ist am Dienstag eröffnet worden.Die 40. Auflage des Filmfestivals findet unter dem Motto „Cinema & Heritage“ statt und dauert eine Woche an. Dabei werden 146 Produktionen aus 39 Ländern aufgeführt.In der Sektion Gastland werden 14 Kurzfilme aus den USA gezeigt, darunter Filme von Charlie Chaplin und Buster Keaton, beide wichtigste Schauspieler und Filmemacher der Anfangsphase der Geschichte des Weltkinos.Anlässlich des 40. Jubiläums werden auch die Werke früherer Preisträger gezeigt.Bei der Abschlussveranstaltung am 1. Mai werden 13 Gewinner in vier Kategorien bekannt gegeben, darunter der beste Film jeweils im internationalen und im koreanischen Wettbewerb.