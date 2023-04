Yoons USA-Besuch: Netflix verspricht Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar in Korea

Photo : YONHAP News

Der erste Termin des einwöchigen Staatsbesuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in den Vereinigten Staaten ist ein Treffen mit der Geschäftsführung des Medienunternehmens Netflix gewesen.Bei dem Treffen kündigte Netflix an, in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Dollar in koreanische Produktionen, sogenannte K-Contents, zu investieren.Dies sei doppelt so hoch wie der Betrag, den Netflix bisher in Südkorea investiert habe, und die Mittel würden in koreanische Fernsehserien, Filme und Reality-Shows fließen, so Netflix.Yoon sagte, diese Investition werde eine große Chance für die koreanische Content-Industrie, Schöpfer und Netflix sein.Yoon begrüßte die Investitionsentscheidung und sagte, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA eine Werteallianz sei, mit der die Freiheit verteidigt werde. Die Kultur sei unerlässlich, um die Freiheit zu verteidigen und auszuweiten.Yoon betonte auch bei einem Treffen mit Landsleuten die Bedeutung der koreanisch-US-amerikanischen Allianz, die auf der Freiheit basiert.Er versprach, während seines Besuchs konkrete und praktische Diskussionen über die wirtschaftliche Sicherheit und die erweiterte Abschreckung zu führen.Er wolle einen bahnbrechenden und historischen Meilenstein namens „Bündnis in Aktion“, das der Zukunft entgegenschreite, schaffen, äußerte Yoon.Unterdessen teilte das Präsidialamt in Seoul mit, dass beim Spitzentreffen am Mittwoch ein gesondertes Dokument über Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung veröffentlicht werde.