Hyundai Motor Group und SK On wollen Joint Venture für E-Auto-Batterien in Nordamerika gründen

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit SK On zur Lieferung von Elektroauto-Batterien in Nordamerika formalisiert.Die Unternehmensgruppe gab bekannt, dass auf einer Vorstandssitzung am Dienstag die Gründung eines Joint Venture von Hyundai Motor, Hyundai Mobis und Kia mit SK On zur Batterieproduktion in Nordamerika beschlossen worden sei.Über fünf Jahre vom laufenden Jahr bis 2027 werden insgesamt 6,5 Billionen Won (rund 4,9 Milliarden Dollar) für das Projekt eingesetzt.Die Hyundai Motor Group und SK On werden jeweils ein Viertel der gesamten Investitionssumme übernehmen. Die andere Hälfte wird mittels Anleihen des Joint Venture finanziert.Die Hyundai Motor Group äußerte die Erwartung, dass man durch die Kooperation zwischen beiden Gruppen Synergieeffekte schaffen und sich im Prozess der Elektrifizierung die Vormachtstellung am nordamerikanischen Automobilmarkt sichern könne.