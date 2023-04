Börse in Seoul gibt vierten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag den vierten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 1,37 Prozent auf 2.489,02 Zähler. Die Anleger hätten sich zurückgehalten, da sie die Quartalsberichte großer Unternehmen abwarten würden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Unternehmen wie Samsung Electronics und SK hynix wollen bald ihre Zahlen für das erste Quartal bekannt geben. Jedoch herrschen für die Weltwirtschaft trübe Aussichten.Die Schwankungen am Markt hätten zugenommen, da mehr Investoren angesichts ausbleibender Impulse dazu übergingen, Gewinne mitzunehmen, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.