Präsident Yoon besucht Nationalfriedhof Arlington nahe Washington

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag den Nationalfriedhof Arlington nahe Washington besucht.Yoon begann damit Tag zwei seines einwöchigen Staatsbesuchs in den USA.Er zollte den dort beigesetzten Soldaten mit einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten Respekt. Eine Ehrengarde feuerte 21 Salutschüsse nahe dem Friedhof ab.Yoon besuchte außerdem einen Ausstellungsraum und präsentierte eine Plakette zu Ehren der US-Soldaten, die im Koreakrieg (1950-53) gekämpft hatten. Auf der Plakette sind die Worte "We will never forget, forgotten no more" (Wir werden niemals vergessen, nicht mehr vergessen) zu lesen.Nach Angaben des Sprechers des Präsidialamtes Lee Do-woon habe der Präsident von einem besonderen Gefühl gesprochen, auf dem Nationalfriedhof zu stehen, wo rund 220.000 Soldaten gedacht werde, die sich Freiheit und Frieden hingegeben hätten. Er habe im Namen der südkoreanischen Bevölkerung seinen Respekt ausgesprochen.Yoon wurde bei dem Besuch von First Lady Kim Keon-hee, Außenminister Park Jin und dem neuen Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, begleitet.