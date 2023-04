Yoon überreicht drei US-Veteranen des Koreakriegs höchsten Orden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag drei Veteranen des Koreakriegs den höchsten militärischen Orden überreicht.Zu Beginn eines Mittagessens in Washington zur Feier des 70. Jahrestag der bilateralen Allianz überreichte Yoon ihnen den Taegeuk-Orden für militärische Verdienste. Geehrt wurden der frühere Oberst Ralph Puckett und der frühere Navy-Kapitän Elmer Royce Williams.Auch der verstorbene Oberleutnant Baldomero Lopez, der bereits die höchste militärische Auszeichnung der amerikanischen Regierung, Medal of Honor, für seine Leistungen während der Landung in Incheon erhalten hatte, wurde posthum mit dem koreanischen Orden geehrt.Der bemerkenswerte Wohlstand Südkoreas sei auf die Opfer und Hingabe unzähliger junger Menschen aus den USA zurückzuführen, die einzig mit der Hingabe für den Schutz des Friedens ein nobles Opfer für ein ihnen unbekanntes Land und Menschen, die sie niemals zuvor getroffen hatten, erbracht hätten.Ohne die Opfer der Veteranen des Koreakriegs würde das heutige Südkorea nicht existieren. Noch heute seien rund 28.000 US-Soldaten an der Seite der südkoreanischen Truppen, um Freiheit und Frieden im Land zu schützen.Südkoreas Staatsoberhaupt versprach, dass das Land seiner Verantwortung und Rolle für die Verteidigung von Freiheit und Frieden in der Welt gerecht werde. Er äußerte die Erwartung für eine künftige Entwicklung einer festen Allianz für den Frieden durch Vertrauen.