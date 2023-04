Wirtschaft Sechs US-Unternehmen wollen 1,9 Milliarden Dollar in Korea investieren

Sechs US-Unternehmen aus Hightech-Branchen wie Halbleiter und umweltfreundliches Gas, haben beschlossen, 1,9 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren.



Entsprechende Investitionspläne hätten die Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol in Washington bekannt gegeben, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Bei den sechs Unternehmen handelt es sich um On Semiconductor und Green Tweed aus dem Halbleitersektor, Air Products und Plug Power aus dem Bereich Wasserstoffkraftstoff sowie PureCycle Technologies und EMP Belstar aus dem umweltfreundlichen Geschäft.



Die Firmen planen, Produktionsanlagen im Zusammenhang mit Halbleitern, sauberem Wasserstoff und CO2-Neutralität in Südkorea zu bauen.