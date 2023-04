Präsident Yoon äußert Hoffnung auf Raumfahrtallianz zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seiner Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA in der Raumfahrt Ausdruck verliehen.Effizienz und größere Synergieeffekte in dem Sektor seien durch Solidarität und eine Zusammenarbeit beider Länder möglich, sagte er am Dienstag beim Besuch des Goddard-Raumfahrtzentrums in Maryland.Bei seinem Rundgang wurde er von US-Vizepräsidentin Kamala Harris begleitet. Yoon berichtete dabei über den Start von Korea AeroSpace Administration oder KASA, einer neuen Behörde nach dem Vorbild der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.Die bilaterale Zusammenarbeit in der Raumfahrt könnte durch KASA und NASA zu einer Raumfahrtallianz weiterentwickelt werden, sagte er weiter.Er äußerte die Hoffnung, dass beide Behörden gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprogramme starten. Auch solle eine Kommunikationsplattform für einen regen Austausch von Personen sowie Informationen und Wissen als Kooperationspartner geschaffen werden.Die US-amerikanisch-südkoreanische Allianz werde über die Erde hinaus in den Weltraum expandieren und eine solche Partnerschaft wäre nicht allein auf Technologie und Wirtschaft begrenzt, sondern würde auch in den Bereich der Weltraumsicherheit ausgedehnt.Unterdessen unterzeichneten Südkoreas Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie und die NASA am Dienstag eine Erklärung zur Zusammenarbeit bei der Weltraumerkundung und Raumfahrtwissenschaft.