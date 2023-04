Militär will System zum Abfangen von Hyperschallraketen in Gleitphase entwickeln

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will ein Waffensystem entwickeln, das Hyperschallraketen in der Gleitphase abfangen kann.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) teilte mit, dass der Ausschuss für die Förderung von Verteidigungsprojekten grünes Licht für die grundlegende Strategie für ein Projekt der Boden-Luft-Lenkwaffe mit großer Reichweite L-SAM-II gegeben habe.Mit dem Projekt will DAPA das Raketenabwehrsystem L-SAM, das Raketen in einer Höhe zwischen 40 und 70 Kilometern abfangen kann, so verbessern, dass sich seine Reichweite etwa verdreifacht.Das THAAD-System der US-Truppen, ein Raketenabwehrsystem für große Höhen, kann Raketen in einer Höhe zwischen 40 und 150 Kilometern abfangen. Es wird erwartet, dass die maximale Abfanghöhe des L-SAM-II auf 150 Kilometer erhöht wird.DAPA erwartet, dass Südkorea durch das Projekt weltweit erstmals über eine Lenkrakete verfügen kann, die Ultraschallraketen in der Gleitphase abfangen kann.