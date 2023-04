SK Hynix vermeldet im Auftaktquartal schlechtestes Geschäftsergebnis

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat im Auftaktquartal des laufenden Jahres ein Defizit von über 3,4 Billionen Won verbucht.Das entspricht dem schlechtesten Geschäftsergebnis seit der Übernahme der Firma durch die SK Group im Jahr 2012.SK Hynix gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den ersten drei Monaten dieses Jahres nach vorläufigen Schätzungen einen Betriebsverlust in Höhe von 3,402 Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) verzeichnet habe.Der Halbleiterhersteller hatte im Schlussquartal letzten Jahres einen Betriebsverlust in Höhe von 1,7 Billionen Won (1,27 Milliarden Dollar) verbucht und damit erstmals seit dem dritten Quartal 2012 ein Quartalsdefizit.Das Defizit in den letzten sechs Monaten übertraf fünf Billionen Won (3,7 Milliarden Dollar).Der Umsatz im Auftaktquartal schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 58,1 Prozent auf 5,088 Billionen Won (3,8 Milliarden Dollar). Der Netto-Quartalsverlust betrug 2,58 Billionen Won (1,9 Milliarden Dollar).Da sich der Abschwung bei Speicherchips im ersten Quartal fortgesetzt habe, habe das Unternehmen aufgrund der schleppenden Nachfrage und der sinkenden Produktpreise einen Umsatzrückgang und eine Zunahme des Betriebsverlusts verzeichnet, so SK Hynix.