Ex-UN-Chef Ban fordert Militärregime in Myanmar zu Ende der Gewalt auf

Photo : YONHAP News

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat während seines Überraschungsbesuchs in Myanmar den Chef des Militärregimes aufgefordert, die Gewalt zu beenden.Laut lokalen und ausländischen Medien wie „The Irrawaddy“ und AP am Dienstag kam Ban am Montag in der myanmarischen Hauptstadt Naypyidaw mit Min Aung Hlaing, Oberbefehlshaber der Streitkräfte Myanmars, zu Gesprächen zusammen.Die Gruppe „The Elders“ gab am Dienstag bekannt, dass Ban die Dringlichkeit betont habe, die Fünf-Punkte-Einigung mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats umzusetzen.The Elders zufolge traf sich Ban auch mit dem früheren Präsidenten Thein Sein. Er sagte, dass alle Parteien, einschließlich der National Unity Government of Republic of the Union of Myanmar (NUG), der provisorischen Regierung des demokratischen Lagers, bei der Suche nach Problemlösungen eine Rolle spielen sollten.Laut der Gruppe erfolgte der Besuch auf Einladung des myanmarischen Militärregimes. Ban verließ das Land nach einem zweitägigen Besuch am Montagnachmittag.Ban diente von 2007 bis 2016 als UN-Generalsekretär und ist derzeit Vizevorsitzender der Gruppe The Elders. Das ist ein Zusammenschluss von ehemaligen Staatsoberhäuptern, Friedensnobelpreisträgern und weiteren Persönlichkeiten, die für ihren Beitrag zum Weltfrieden respektiert werden.