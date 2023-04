Koreanische Unternehmen könnten sich an Nationalem Halbleitertechnologie-Zentrum der USA beteiligen

Photo : YONHAP News

Koreanische Unternehmen wie Samsung Electronics und SK Hynix könnten sich an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen des Nationalen Halbleitertechnologie-Zentrums (NSTC) der USA beteiligen, das die US-Regierung nach dem CHIPS Act gründen will.In einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Papier schrieb das US-Handelsministerium, das Ressort erwarte, dass sich internationale Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Einschränkungen am National Semiconductor Technology Center beteiligen könnten.Es hieß jedoch, dass Unternehmen, die besorgniserregende Länder wie China besäßen oder kontrollierten, nicht NSTC-Mitglied werden dürften.Das NSTC werde die Beteiligung amerikanischer Unternehmen an der Halbleiterforschung in verbündeten Ländern und Partnerländern und umgekehrt die Beteiligung von Forschungszentren der Verbündeten und Partner sowie internationalen Unternehmen an der Forschung des NSTC erleichtern.