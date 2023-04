US-Unternehmen Corning kündigt Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in Korea an

Photo : YONHAP News

Der US-Glashersteller Corning hat beschlossen, in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren.Das gab der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaftsangelegenheiten, Choi Sang-mok, am Dienstag vor der Presse in Washington bekannt. In den ersten beiden Tagen des Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in den USA habe Südkorea Investitionen in Höhe von 5,9 Milliarden Dollar angezogen.Am Montag, dem ersten Besuchstag, kündigte der Streamingdienst Netflix an, in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Dollar in koreanische Inhalte zu investieren. Am Dienstag gaben sechs US-Unternehmen aus der Hightech-Branche bekannt, 1,9 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren.Choi sagte, es werde erwartet, dass die Investitionen amerikanischer Hightech-Unternehmen in Südkorea deutlich steigen würden. Man erwarte, dass weitere Investitionspläne von Unternehmen, (die an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Besuch teilgenommen hätten), noch im laufenden Jahr bekannt gemacht würden.Am zweiten Tag seines Besuchs nahm Yoon an einem koreanisch-amerikanischen Business Roundtable am Sitz der Handelskammer in Washington und weiteren Wirtschaftsveranstaltungen teil. Es wurde darüber diskutiert, wie US-Unternehmen zu weiteren Investitionen in Südkorea ermutigt werden können.