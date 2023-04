Überarbeitetes Tierschutzgesetz mit schärferen Pflichten für Tierhalter tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea tritt morgen ein überarbeitetes Tierschutzgesetz mit schärferen Auflagen für Tierhalter in Kraft.Wird ein Hund in einer Tasche transportiert, muss diese mit einem Verschluss ausgestattet sein.Wer seinen Hund zu Hause an einer Leine hält, muss darauf achten, dass diese mindestens zwei Meter lang ist.Die Revision sieht unter anderem strengere Auflagen für Haustierbesitzer, eine bessere Prävention von Tiermisshandlung und eine strengere Kontrolle von Züchtern und Händlern vor.Misshandelte Tiere sollen demnach mindestens fünf Tage lang von ihren Besitzern getrennt werden.Ab dem kommenden Jahr dürfen Kampfhunde nur nach einer Gefahreneinschätzung gehalten werden. Als Kampfhunde gelten Tosa, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Rottweiler sowie davon abstammende Mischlinge.