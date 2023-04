Yoon äußert Hoffnung auf stärkere Kooperation zwischen Südkorea und USA im Weltraumbereich

Photo : NASA

Präsident Yoon Suk Yeol hat das Goddard-Raumfahrtzentrum der US-Raumfahrtbehörde NASA in Maryland besucht.Beim Besuch in Begleitung von US-Vizepräsidentin Kamala Harris begrüßte er NASA-Wissenschaftler.Yoon sagte, er hoffe, dass sich die Weltraumallianz zwischen beiden Ländern nicht nur auf die Bereiche Weltraumtechnologie und -wirtschaft beschränke, sondern auch auf den Bereich der Weltraumsicherheit ausgeweitet werde.Das Präsidialamt in Seoul betonte außerdem die Ausweitung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA zu einer Wirtschaftsallianz.Unterdessen stellten US-Unternehmen nacheinander Investitionen in Südkorea in Aussicht.Sechs Unternehmen, darunter solche aus dem Halbleitersektor, kündigten an, 1,9 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren. Der Glashersteller Corning gab bekannt, in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden Dollar zu investieren.Das Präsidialamt erklärte, dass das gesamte Volumen der nach Yoons Reise in die USA festgelegten Investitionen 5,9 Milliarden Dollar betrage.Yoon versprach, für Investitionen in Südkorea Regulierungen zu lockern und starke Steueranreize anzubieten.Er sagte, Südkorea und die USA seien als Werteallianz optimale Partner für das sogenannte Friendshoring, was bedeutet, dass Verbündete Schlüsseltechnologien und Lieferketten teilen.Das Präsidialamt beurteilte, dass er eine Strategie zur Stärkung des bilateralen Bündnisses durch eine Hightech-Allianz präsentiert habe.Es bleibt jedoch noch die Aufgabe bestehen, inmitten des Strebens der USA nach dem Schutz ihrer einheimischen Industrie einen praktischen Nutzen zu erzielen.Auf Medienberichte, nach denen die USA die südkoreanische Regierung aufgefordert haben, koreanische Unternehmen dazu zu drängen, im Falle eines Verkaufsverbots für das US-Halbleiterunternehmen Micron in China keine dortige Marktlücke zu füllen, wollte die US-Seite nicht näher eingehen.