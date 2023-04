Gültigkeitsdauer gesammelter Meilen kann künftig bei Pandemie verlängert werden

Photo : KBS News

Es ist eine Grundlage geschaffen worden, damit Fluggesellschaften künftig die Gültigkeitsdauer gesammelter Meilen verlängern können, sollte deren Nutzung aufgrund erschwerter Flugreisen wie z.B. während der Corona-Pandemie praktisch unmöglich sein.Die Kommission für fairen Handel (FTC) Südkoreas teilte am Mittwoch mit, dass Korean Air und Asiana Airlines zugestimmt hätten, unfaire Geschäftsbedingungen zu korrigieren, einschließlich des Festhaltens an einer Gültigkeitsdauer von Meilen in einem solchen Fall.Beide Airlines nahmen in ihre Klauseln über die Gültigkeitsdauer von Meilen die Bestimmung auf, dass diese verlängert werden kann, wenn die Nutzung von Meilen unmöglich oder stark eingeschränkt ist.Die Fluggesellschaften hatten inmitten der Corona-Pandemie nach Beratungen mit dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr die Gültigkeitsdauer von Meilen dreimal und um bis zu 30 Monate verlängert. Es handelte sich jedoch eher um eine vorläufige Vergünstigung. Mit den diesmaligen Änderungen wurde eine Grundlage für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer geschaffen.Nam Dong-il, Chef des Büros für Verbraucherpolitik der FTC, sagte, die Auslegung, nach der die Gültigkeitsdauer auch den Zeitraum, in dem eine normale Nutzung von Meilen unmöglich sei, umfasse, sei eine ungerechte und nachteilige Bestimmung für die Kunden. Es sei angebracht, die Gültigkeitsdauer nach dem Gutglaubensprinzip oder dem Prinzip der Billigkeit gegenüber den Kunden zu verlängern.In die geänderten Bedingungen wurde auch die Auflage aufgenommen, dass im Falle einer Vertragsänderung Kunden per E-Mail oder SMS persönlich darüber benachrichtigt werden sollen.Außerdem sollen Fluggesellschaften im Falle eines Fehlers beim Sammeln von Meilen die betroffenen Kunden darüber informieren, anstatt einfach von sich aus eine Korrektur vorzunehmen.