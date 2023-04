Yoon und Biden führen heute Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden werden heute in Washington zu Spitzengesprächen zusammenkommen.Das Treffen wird nach einer offiziellen Begrüßungsveranstaltung für den Staatsgast beginnen.Yoon teilte am Montag mit, dass er konkrete und praktische Diskussionen über Spitzentechnologien, die wirtschaftliche Sicherheit, die erweiterte Abschreckung und den Personenaustausch führen wolle.Diplomatische Beobachter in Seoul gehen davon aus, dass konkrete Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung schriftlich verankert würden, bei der es sich darum handelt, dass die USA im Falle einer nuklearen Bedrohung aus Nordkorea nukleare Ressourcen zur Verfügung stellen.Wie verlautete, werde die Gründung eines ständigen Beratungsgremiums auf Ministerebene erörtert, damit sich Südkorea an der Planung und Umsetzung in Bezug auf Atomwaffen beteiligen kann.In Bezug auf die Diskussion über die erweiterte Abschreckung teilte die US-Seite mit, Präsident Biden sei davon überzeugt, dass die feste Zusage in Bezug auf die US-südkoreanische Allianz eingehalten werden könne.Südkorea und die USA wollen nach dem Gipfel ein gesondertes Dokument über Maßnahmen zur erweiterten Abschreckung veröffentlichen.Oben auf der Tagesordnung stehen auch Lieferketten und die Kooperation bei Spitzentechnologien wie Halbleitern und Batterien. Die US-Seite äußerte den Wunsch, dass sich Südkorea den Bemühungen anschließen wird, um Chinas Einfluss auf Lieferketten für Spitzentechnologien zu verringern.Auch der Krieg in der Ukraine wird voraussichtlich thematisiert. Südkorea teilte mit, dass eine eventuelle Waffenunterstützung kein Gesprächsthema sei. Die USA sprachen von einer Angelegenheit, über die Südkorea entscheiden müsse.