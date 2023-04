Südkorea schließt Entwicklung einer laserbasierten Flugabwehrwaffe ab

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Entwicklung einer einheimischen Laserwaffe zur Flugabwehr abgeschlossen, mit der in den südkoreanischen Luftraum eingedrungene nordkoreanische Drohnen abgeschossen werden können.Laut einem Regierungsbeamten führte die Agentur für Verteidigungsentwicklung einen Test und eine Bewertung des „Laser Based Anti-Aircraft Weapon Block-I“ durch und stufte am Dienstag das System als gefechtstauglich ein.Wie verlautete, sei der Laser dabei 30 Mal abgefeuert worden und habe alle 30 unbemannten Luftfahrzeuge getroffen, die in einer Entfernung von drei Kilometern geflogen seien.Angesichts der erklärten Gefechtstauglichkeit wird erwartet, dass die Massenproduktion ab dem kommenden Jahr aufgenommen wird. Die Indienststellung könnte noch im nächsten Jahr zustande kommen.Sollte die laserbasierte Flugabwehrwaffe zum Einsatz kommen, wäre dies das erste Beispiel in der Welt.