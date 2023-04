Börse schließt etwas schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Mittwoch schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,17 Prozent auf 2.484,83 Zähler.Grund für den Rückgang seien neue Sorgen über die Stabilität des internationalen Bankensystems und die Rivalität zwischen China und den USA, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Landeswährung Won rutschte auf den tiefsten Stand gegenüber dem Dollar in diesem Jahr ab. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.336,3 Won gehandelt.Der Index bewege sich in einer engen Spanne, da die Anleger die Zahlen zum ersten Quartal verdauen müssten und es Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung gebe, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.