Yoon und Biden einigen sich auf innovative Stärkung erweiterter Abschreckung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen die erweiterte Abschreckung beider Länder auf innovative Weise stärken.Dies gab Südkoreas Staatspräsident Yoon Suk Yeol auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem 80-minütigen Gipfelgespräch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden in Washington am Mittwoch bekannt.Im Falle eines nuklearen Angriffs durch Nordkorea würden beider Länder sofort Beratungen auf Ebene der Staatsoberhäupter aufnehmen, so dass ein zügiger, überwältigender und entscheidender Gegenangriff mit allen verfügbaren Mitteln der Allianz einschließlich der Atomwaffen der USA möglich werde.Hierfür werde das Gremium für nukleare Beratungen NCG (Nuclear Consultative Group) ins Leben gerufen, um gemeinsame Operationen unter Anwendung der Atomwaffen der USA zu planen und durchzuführen.Yoon ergänzte, in Vorbereitung auf die nukleare Bedrohung Nordkoreas sollen strategische Ressourcen der USA regelmäßig und in konstanter Weise auf der koreanischen Halbinsel präsentiert werden.