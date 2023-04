Biden: Chips Act dient sowohl USA als auch Südkorea

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Präsident Joe Biden dienen die Gesetze Inflation Reduction Act und CHIPS and Science Act sowohl Südkorea als auch den USA.Mit den Gesetzen würden in beiden Ländern Arbeitsplätze geschaffen, sie zielten nicht gegen China, sagte Biden am Mittwoch in Washington im Anschluss an das Gipfelgespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.Gespräche über die Gesetze hatten für Südkoreas Präsident beim Antritt zu seinem Staatsbesuch in den USA ganz oben auf der Agenda gestanden.Danach gefragt, welche Botschaft er für südkoreanische Unternehmen habe, die wegen der beiden Gesetze Nachteile hätten, sagte er, dass der CHIPS Act für stabilere Halbleiter-Lieferketten ausgearbeitet worden sei. Diese seien während der Pandemie ein Thema geworden. Für beide Länder sei dies eine Win-win-Situation, so Biden.Weiter erläuterte Biden, dass ein Wirtschaftswachstum in Südkorea für die USA ebenfalls vorteilhaft sei.