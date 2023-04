Yoon trifft Tesla-CEO Musk und bittet um Investitionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch in Washington den CEO von Tesla, Elon Musk, zu einem Gespräch getroffen.Yoon habe dabei um Investitionen in Südkorea gebeten, teilte sein mitgereister wirtschaftspolitischer Chefberater Choi Sang-mok bei einer Pressekonferenz mit.Das Treffen auf Vorschlag des US-Unternehmers kam gleich im Anschluss an Yoons Spitzengespräch mit dem US-Amtskollegen Joe Biden zustande.Yoon habe gegenüber Musk hervorgehoben, dass Südkorea über Fabriken und Arbeitskräfte von Weltrang verfüge. Südkorea sei damit ein idealer Standort für eine Gigafactory, habe Yoon gesagt.Yoon habe damit offenbar um den Bau einer Tesla-Autofabrik in Südkorea gebeten. Sollte Tesla in Südkorea investieren wollen, werde die Regierung aktiv Unterstützung leisten, um einen Standort und Arbeitskräfte zu finden. Auch Steuererleichterungen würde es geben.Musk habe geantwortet, dass Südkorea unter den führenden Kandidatenländern für eine neue Gigafactory sei. Er erwarte, bald Südkorea besuchen zu können.Yoon habe bei seinem Treffen mit Musk außerdem die Hoffnung auf eine engere Kooperation mit dem von ihm gegründeten Raumfahrunternehmen SpaceX geäußert.