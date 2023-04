Südkoreas Präsidialamt: Militärische Unterstützung für Ukraine bei Yoon-Biden-Gipfel kein Thema

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes sei militärische Unterstützung für die Ukraine beim Spitzentreffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dessen Amtskollegen Joe Biden kein Thema gewesen.Das sagte ein hoher Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington. Er war gefragt worden, ob militärische Hilfe für die Ukraine beim Gipfel oder Gesprächen der Berater thematisiert worden sei.Der Beamte antwortete, dass es ein recht langes Gespräch gegeben habe, die Ukraine aber nur kurz erwähnt worden sei.Er betonte außerdem, dass es an den offiziellen Prinzipien der Regierung und der Haltung zu dieser Frage keine Änderung gebe. Südkorea wolle die humanitäre, finanzielle und nicht-militärische Unterstützung für die Ukraine ausweiten und die Lage weiter beobachten, hieß es.Südkorea sei an Diskussionen über Wiederaufbauarbeiten in dem vom Krieg erschütterten Land interessiert und arbeite in dieser Angelegenheit mit den USA zusammen, fügte der Beamte hinzu.