Zeitung: Südkorea, USA und Japan arrangieren Treffen am Rande des G7-Gipfels im Mai

Photo : Getty Images Bank

Südkorea, die USA und Japan befinden sich laut einem Medienbericht in der Abstimmung darüber, am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima im Mai ein trilaterales Gipfeltreffen abzuhalten.Das berichtete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Donnerstag.Dem Bericht zufolge sei die Koordinierung eines Dreiergipfels für den 21. Mai, den letzten Tag des am 19. Mai beginnenden G7-Gipfels, im Gange.Der japanische Premierminister Fumio Kishida hatte im März den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zum G7-Gipfel eingeladen. Das Weiße Haus gab am Mittwoch bekannt, dass Präsident Joe Biden an dem G7-Gipfel teilnehmen werde.Sollte er verwirklicht werden, wird der trilaterale Gipfel sechs Monate nach dem Treffen der drei Staats- und Regierungschefs am Rande der Gipfel im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund (ASEAN) im vergangenen November im kambodschanischen Phnom Penh erfolgen.Ein japanischer Regierungsbeamter sagte der Zeitung, die USA hätten den trilateralen Gipfel vorgeschlagen.Südkorea, die USA und Japan würden voraussichtlich konkrete Maßnahmen erörtern, um Informationen über nordkoreanische Raketen frühzeitig auszutauschen, und die Geschlossenheit weiter stärken, so Yomiuri.