Südkorea und USA wollen bilaterales Bündnis auf Cyberraum ausweiten

Photo : YONHAP News

Als Folge des Spitzentreffens haben Südkorea und die USA das Strategic Cybersecurity Cooperation Framework (Strategisches Rahmenwerk für die Zusammenarbeit zur Cybersicherheit) bekannt gegeben, mit dem das bilaterale Bündnis auf den Cyberraum ausgeweitet wird.Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden teilten in dem Dokument mit, Südkorea und die USA würden ihre starke Kooperation auf den Cyberraum ausweiten. Sie würden ihre Kooperation auf den Gebieten Technologie, Politik und Strategie zur Cybersicherheit, einschließlich des Informationsaustauschs, verbessern und Vertrauen aufbauen.Südkorea und die USA wollen auch darüber diskutieren, wie und unter welchen Umständen der Geltungsbereich ihres Vertrags über die gegenseitige Verteidigung auf den Cyberraum ausgedehnt werden kann.Die Verabschiedung dieses Dokuments stelle die erste Erklärung über die Ausweitung des traditionellen Sicherheitsbündnisses zur Land-, See- und Luftverteidigung auf die Cybersicherheit dar und dürfte ein symbolischer Anlass zur Sicherung eines „Cyber-Schirms“ sein, der mit dem Nuklearschirm zu vergleichen sei, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.