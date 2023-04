Seoul: Freundschaftsveranstaltung der Präsidentenpaare vor Korea-US-Gipfel dauerte länger als geplant

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden haben vor ihrem Spitzengespräch am Mittwoch in Washington zusammen mit den First Ladies an einer Freundschaftsveranstaltung teilgenommen.Laut dem südkoreanischen Präsidialamt unterhielten sie sich dabei etwa 30 Minuten länger als die ursprünglich geplante Dauer.Die Veranstaltung zur Förderung der Freundschaft habe etwa eineinhalb Stunden angedauert, teilte die präsidiale Chefsekretärin Kim Eun-hye am Mittwoch vor der Presse in Washington mit. Allein die intensive Unterhaltung habe die Sorgfalt der US-Seite erkennen lassen, um das 70. Jubiläum des bilateralen Bündnisses zu feiern, hieß es.Auch wurden die Geschenke bekannt gemacht, die zwischen beiden Präsidenten ausgetauscht wurden.Laut einem hochrangigen Beamten des Präsidialamtes überreichte die US-Seite eine Vase als Staatsgeschenk und einen großen Bilderrahmen mit einem Baseballhandschuh und einem Baseballschläger darin als individuelles Geschenk.Die südkoreanische Seite habe dem Ehepaar Biden einen traditionellen koreanischen Krug, Dal-Hangari, als Staatsgeschenk überreicht und einen silbernen Wasserkessel und eine traditionelle Kopfbedeckung als individuelle Geschenke, hieß es.