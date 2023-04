Südkorea und USA nehmen gemeinsame Erklärung über Identifizierung gefallenen US-Soldaten des Koreakriegs an

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben anlässlich der Identifizierung eines im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten nach etwa 70 Jahren eine gemeinsame Erklärung angenommen.Das südkoreanische Präsidialamt teilte am Mittwoch mit, dass Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden eine gemeinsame Erklärung über die Identifizierung eines mit der Ehrenmedaille ausgezeichneten Soldaten aus dem Koreakrieg verabschiedet hätten.Yoon und Biden beschlossen die Annahme einer solchen Erklärung, nachdem sie am Dienstag beim Besuch am Denkmal für Koreakriegsveteranen auf dem Nationalfriedhof Arlington die Familie von Korporal Luther H. Story getroffen hatten.Die Defense POW/MIA Accounting Agency, eine für das Auffinden von amerikanischen Kriegsgefangenen und -vermissten zuständige Behörde des US-Verteidigungsministeriums, hatte 2018 die sterblichen Überreste von 652 nicht identifizierten Koreakriegsveteranen geborgen, die auf dem National Memorial Cemetery of the Pacific auf Hawaii beigesetzt worden waren. Die Behörde bestätigte am 6. April nach DNA- und anderen Analysen die Identität von Korporal Story endgültig und benachrichtigte seine Familie und die südkoreanische Seite darüber.