Seoul will vor Beginn der Ableitung kontaminierten Wassers aus Fukushima eigene Überprüfungsergebnisse vorlegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Ergebnisse einer eigenen wissenschaftlichen und technischen Überprüfung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima präsentieren, bevor dieses ins Meer abgelassen wird.Die Kommission für nukleare Sicherheit gab am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung Pläne für eine solche Überprüfung bekannt.Die Kommission ist in einer behördenübergreifenden Taskforce für den Umgang mit Japans Entsorgungsplan unter Federführung des Büros des Ministerpräsidenten für die wissenschaftliche und technische Überprüfung zuständig. Sie prüft zusammen mit einem Überprüfungsteam des Koreanischen Instituts für nukleare Sicherheit (KINS) den japanischen Plan zur Ableitung verseuchten Wassers.Die Ergebnisse der laufenden eigenen Überprüfung will die Kommission bekannt machen, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) den Abschlussbericht über ihre Bewertung des Entsorgungsplans veröffentlicht hat.Japan nennt drei Voraussetzungen für das Ablassen kontaminierten Wassers. Das sind die Fertigstellung der Anlagen hierfür, die Genehmigung durch die japanische Nuklearaufsichtsbehörde (NRA) und die Veröffentlichung des Abschlussberichts der IAEA.Der Abschlussbericht der IAEA wird frühestens Ende Juni erwartet, Japan wird daher voraussichtlich im Juli mit dem Ablassen kontaminierten Wassers beginnen.