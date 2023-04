Seoul: USA informierten China im Voraus über Washingtoner Erklärung

Photo : YONHAP News

Berichten zufolge haben die USA China im Vorfeld des Spitzentreffens mit Südkorea am Mittwoch im Weißen Haus über die „Washingtoner Erklärung“ informiert, in der Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung für Südkorea enthalten sind.Ein hochrangiger Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes sagte am Mittwochnachmittag vor der Presse in Washington, dass die USA China einen oder zwei Tage vor der Veröffentlichung der Washingtoner Erklärung in den Grundzügen darüber informiert hätten.Soweit er wisse, habe Washington Peking darauf aufmerksam machen wollen, dass die Erklärung keinen Faktor für einen direkten Konflikt mit China, sondern eine Vorbereitungsmaßnahme des Bündnisses gegen Bedrohungen durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen darstelle, so dass es für China keinen Grund zur Besorgnis gebe, hieß es.Das Präsidialamt teilte außerdem mit, dass als Resultat des Spitzentreffens sechs unterschiedliche Vereinbarungen erzielt worden seien. Vier davon, die Washingtoner Erklärung, die Gemeinsame Erklärung für die Einrichtung eines Dialogs über Schlüsseltechnologien und aufstrebende Technologien der nächsten Generation, das Strategische Rahmenwerk für die Zusammenarbeit zur Cybersicherheit und die Gemeinsame Erklärung beider Präsidenten über die Identifizierung eines mit der Ehrenmedaille ausgezeichneten Soldaten aus dem Koreakrieg, wurden vom südkoreanischen Präsidialamt und dem Nationalen Sicherheitsrat der USA unterzeichnet.Von den beiden restlichen wurde die Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit in der Quanteninformationswissenschaft und -technologie vom südkoreanischen Wissenschaftsministerium und dem Büro des Weißen Hauses für Wissenschafts- und Technologiepolitik unterzeichnet. Die Gemeinsame Absichtserklärung zur Kooperation bei der Weltraumerkundung wurde vom Wissenschaftsministerium und der US-Raumfahrtbehörde NASA unterzeichnet.