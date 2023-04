US-Abgeordnete rufen Biden zur Verstärkung des Bündnisses anlässlich Yoons Besuch auf

Photo : YONHAP News

40 demokratische und republikanische Mitglieder des US-Kongresses haben Präsident Joe Biden in einem Schreiben aufgerufen, den Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol zum Anlass für die Verstärkung des US-koreanischen Bündnisses zu nehmen.Das sei auf Initiative von vier koreanischstämmigen Mitgliedern des Repräsentantenhauses, Andy Kim, Young Kim, Michelle Steel und Marilyn Strickland erfolgt, teilte Andy Kim am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mit.Die Gesetzgeber schrieben darin, dass der Staatsbesuch von Präsident Yoon die engen Beziehungen und die starke Bindung zwischen beiden Ländern unterstreiche. Sie ermutigten Präsident Biden, diesen Staatsbesuch zu nutzen, damit sich beide Länder erneut zu einer starken Partnerschaft für die nächsten 70 Jahre verpflichten würden.Die Kongressmitglieder forderten außerdem, mit Yoon zusammenzuarbeiten, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen, die Resilienz kritischer Lieferketten zu stärken, den zwischenmenschlichen Austausch zu fördern und die gegenseitigen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Sie seien bereit, überparteiliche Unterstützung anzubieten, um diese Ziele zu erreichen, schrieb die Gruppe.