Koreanisches Rettungsteam für Einsätze nach Bebenkatastrophe in Türkei ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Katastrophenhilfeteam (KDRT) ist für seine Aktivitäten nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei im Februar von deren Präsidenten mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet worden.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag verlieh Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag im Präsidentenpalast in Ankara dem KDRT und weiteren Such- und Rettungsteams Medaillen.Won Do-yeon, Generaldirektor für die Entwicklungskooperation im Außenministerium, der das erste Kontingent des KDRT leitete, nahm stellvertretend für das Team die Medaille entgegen.Erdogan sagte bei der Zeremonie, dass die Medaillen an Nothilfeteams aus verschiedenen Ländern verliehen würden, die eine über Sprache, Religion, Kultur und Rasse hinausgehende Menschheitsliebe gezeigt hätten und zu einem Symbol der Hoffnung für die Türken geworden seien.Südkorea hatte nach dem verheerenden Erdbeben drei Kontingente seines Rettungsteams in die Türkei entsandt. Das erste Team war ab dem 7. Februar zehn Tage lang im Einsatz gewesen und hatte acht Menschen gerettet. Das zweite Team hatte Hilfsgüter verteilt.Das dritte Team hatte vor Ort Beratungen über die Errichtung von Notunterkünften für Überlebende geführt. Diese werden in Antakya in der Provinz Hatay errichtet, wo das südkoreanische Rettungsteam im Einsatz war.